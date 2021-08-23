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Новосибирский кондуктор удерживал женщину с ребенком в автобусе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Ребенка стошнило в автобусе, его мать хотела выйти на остановке, но кондуктор не пустил женщину с ребенком, и довез до конечной, заставил убирать. Следователи проводят проверку.

Ребенка стошнило в автобусе №29. Его мать извинилась перед кондуктором и хотела выйти с ребенком, но тот не пустил пассажиров. Мать и ребенка довезли до конечной и заставили убирать, а затем стал требовать деньги за химчистку. Пока ребенок ехал од конечной, его еще несколько раз стошнило.

«Позвонила руководителю данного маршрута, но меня с ребенком все равно не выпускали из душного автобуса. После чего, я вызвала полицию. Я вышла из автобуса только когда приехала полиция. Сотрудники сказали водителю, что он не имел право меня удерживать. Спросили буду ли я писать заявление, но я отказалась, так как ребенку было плохо. Полицейские довезли нас до дома. Данные водителя они записали», — описала в группе «Инцидент Новосибирск» ситуацию женщина.

Следователи организовали доследственную проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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