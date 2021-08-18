Половина новосибирских автолюбителей тратит неделю в год на пробки

Почти половина водителей Новосибирской области проводит в пробках более недели в год, сообщает Drom.ru.

По результатам опроса, в котором приняли участие 10, 3 тысячи автолюбителей из 81 региона России, каждый четвертый автолюбитель Новосибирской области (23%) ежедневно проводит в пробках до получаса. Еще 33% стоят от получаса до полутора часов. 11% тратят на дорогу ежедневно от полутора до трех часов.

Количество пробок увеличилось из-за строительства четвертого моста через Обь и развязок возле нового ледового дворца на левом берегу Новосибирска.

В среднем по стране 28% водителей проводят в пробках более семи суток ежегодно. Меньше недели в год на заторы на дорогах уходит у 25% опрошенных, и почти половина россиян (47%) утверждает, что не сталкивается с пробками.