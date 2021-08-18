Зарплата новосибирцев мешает копить деньги

Жители Новосибирской области не откладывают деньги, потому что их зарплата не успевает за ростом цен, сообщает служба исследований hh.ru.

Опрос проводился в мае среди 2,2 тысячи соискателей, в том числе из Новосибирской области.

Больше половины респондентов из Новосибирской области считают основной причиной, препятствующей созданию накоплений, то, что их зарплата не успевает за ростом цен (60%). Наиболее часто это обстоятельство мешает сотрудникам из сферы производства, специалистам по продажам и административному персоналу.

Вторая по популярности причина, которая мешает накоплениям, постоянно появляющиеся срочные расходы, такие как лечение и ремонт (35%). Не умеют откладывать деньги и сразу все тратят 13% жителей Новосибирской области, еще столько же говорят о том, что им ничего не мешает, они просто не занимаются накоплением капитала.

Реже всего в качестве причины называли высокую инфляцию, которая съедает весь доход по депозиту (5%). Кроме того, работники региона считают, что не могут откалывать деньги из-за того, что у них есть кредиты, ипотека или отсутствует заработок.