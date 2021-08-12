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Китайским олимпийцам вручат роскошные лимузины Hongqi H9

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hongqi H9

Компания Hongqi, более 60 лет выпускающая машины для китайских властей, подарит олимпийским чемпионам Игр в Токио лимузины H9 — самую роскошную «гражданскую» модель в линейке марки.

Лимузины Hongqi H9 вручат 52 спортсменам, завоевавшим 38 золотых медалей и обеспечившим стране второе место в итоговом медальном зачете после США. Разница в количестве атлетов и медалей объясняется тем, что часть из них выступали в индивидуальных видах спорта, а часть получили награды в команде, пишет Kuruma News.

32 серебряных и 18 бронзовых призеров тоже не останутся без вознаграждения. Они получат H9 в том же уровне исполнения, но не в дар, а в «безвозмездное пользование».

Hongqi H9 конкурирует с удлиненными BMW 5-Series и Mercedes-Benz E-Class. Автомобиль приводит в движение умеренно-гибридная силовая установка с двухлитровой «турбочетверкой», выдающая на пике 255 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента. Стоимость лимузина 369,8 тысячи юаней (4,2 миллиона рублей по текущему курсу).

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Спорт #Олимпиада 2020 #Автопром
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