Парень в Приангарье погиб от удара током при сборе металлолома

Трое подростков в Тулунском районе Иркутской области забрались на территорию бывшего совхоза для сбора металлического лома. Один из них схватился за «старый» провод и погиб, сообщило региональное СУ СК России.

По версии следствия, в среду трое подростков находились на неохраняемой территории бывшего совхоза. Ребята пришли туда на сбор лома черного и цветного металла. В какой-то момент 16-летний юноша залез на крышу трансформаторной будки и схватил свисающие со столба алюминиевые электрические провода.

Парень получил удар током 10 Килловатт. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Он допросят сотрудников энергосбыта, должностных лиц администрации села. Известно, что территория была в аренде у одной из частных фирм. Их действиям (или бездействию) также дадут оценку.