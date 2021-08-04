WhatsApp ввел исчезающие фото и видео

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото видео. Посмотреть такие сообщения можно только один раз, после чего они самостоятельно удалятся.

Исчезающие сообщения будут помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра у сообщения появится ярлык «открыто», он перестанет быть доступно, отмечается в блоге разработчиков.

Файлы с такой пометкой не будут сохраняться в галерее смартфона, их нельзя переслать. Они будут доступны в течение 14 дней после отправки, после чего исчезнут, даже если пользователь их не открыл.

Новая функция улучшит безопасность мессенджера — таким способом пользователи смогут отправлять конфиденциальную информацию, не опасаясь ее утечки из чата в дальнейшем. При этом исчезающие текстовые сообщения доступны в WhatsApp с ноября 2020 года.