WhatsApp ввел исчезающие фото и видео

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото видео. Посмотреть такие сообщения можно только один раз, после чего они самостоятельно удалятся.
Исчезающие сообщения будут помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра у сообщения появится ярлык «открыто», он перестанет быть доступно, отмечается в блоге разработчиков.
Файлы с такой пометкой не будут сохраняться в галерее смартфона, их нельзя переслать. Они будут доступны в течение 14 дней после отправки, после чего исчезнут, даже если пользователь их не открыл.
Новая функция улучшит безопасность мессенджера — таким способом пользователи смогут отправлять конфиденциальную информацию, не опасаясь ее утечки из чата в дальнейшем. При этом исчезающие текстовые сообщения доступны в WhatsApp с ноября 2020 года.
1voland1У Пыни всё стабильно и по плану
turan601все на выборы в сентябре! Едро в помойное ведро!
jeryakobhttps://radiokp.ru/obschestvo/rossiyskie-ol...50281_au37721auРоссийские богачи стали «дороже» на десятки...
scaurДа уж, на любовь Украины к Крыму мы уже насмотрелись, да и крымчане тоже.