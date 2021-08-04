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WhatsApp ввел исчезающие фото и видео

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер WhatsApp представил новую функцию, которая позволяет отправлять исчезающие фото видео. Посмотреть такие сообщения можно только один раз, после чего они самостоятельно удалятся.

Исчезающие сообщения будут помечены специальной круглой иконкой с единицей посередине. После просмотра у сообщения появится ярлык «открыто», он перестанет быть доступно, отмечается в блоге разработчиков.

Файлы с такой пометкой не будут сохраняться в галерее смартфона, их нельзя переслать. Они будут доступны в течение 14 дней после отправки, после чего исчезнут, даже если пользователь их не открыл.

Новая функция улучшит безопасность мессенджера — таким способом пользователи смогут отправлять конфиденциальную информацию, не опасаясь ее утечки из чата в дальнейшем. При этом исчезающие текстовые сообщения доступны в WhatsApp с ноября 2020 года.

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