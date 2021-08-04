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The New York Times посвятила статью выступлению России на Олимпиаде

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © IOC MEDIA

Американская газета The New York Times выпустила материал о выступлении российских спортсменов на Олимпиаде в Токио — в ней автор восхищается профессионализмом, стойкостью и мужеством атлетов, оставшихся без национальных символов.

«Россия издевается над запретами Олимпийских игр: Пусть слушают классическую музыку», — так озаглавлена статья в The New York Times.

По мнению автора материала, россиян не особо волнует то, что спортсмены на Играх выступают в нейтральном статусе. Напротив, сложная ситуация заставляет граждан страны еще сильнее болеть за своих атлетов. Также журналист вспомнил о странном названии команды — ROC и появившемся по этому случаю движении #wewillROCyou.

«Россиянам есть, чего еще ждать от ОКР: впереди нас ждут состязания, в которых российские спортсменки с сокрушительным мастерством исторически доминировали, в том числе синхронное плавание и художественная гимнастика», — говорится в статье.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) от декабря 2020-го, российские спортсмены не могут выступать на международных стартах с флагом и гимном своей страны.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Говорят о России
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