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Размер и мотор: как выбрать электровелосипед

Источник:
Sibnet.ru
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Электровелосипеды на стоянке
Фото: © analogicus / Pixabay License
Электровелосипед любят за компактность, скорость и демократичную стоимость. Но при выборе этого вида транспорта есть свои нюансы.

Внешне электровелосипед или велогибрид практически не отличается от обычного. Но движется электротранспорт с помощью компактного электромотора, расположенного на раме либо внутри заднего или переднего колеса. Источником питания служит перезаряжаемый аккумулятор. Некоторые модели могут развивать скорость до 100 километров в час.

Стоимость электровелосипедов начинается от 20 тысяч рублей, поэтому такой вид транспорта считается доступным. Но к выбору «железного коня» нужно подходить внимательно. И начинать стоит с определения размеров.

Как выбрать размер

«В отличие от электросамокатов, главный минус этого транспорта — большие размеры, что создает проблему в том случае, если в вашем доме нет лифта, а возле офиса — специальной парковки», — объясняет специалист магазина iWBM Тимофей Зенков.

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Поэтому в первую очередь нужно определиться с назначением транспорта. От местности, вообще, зависят множество параметров. Так, если человек собирается ездить по городу, стоит присмотреться к компактным моделям с размером колес до 20 дюймов и невысокой складной рамой. Складной электровелосипед можно перевозить даже на общественном транспорте. 

Более массивные модели подойдут для загородных прогулок и неровной поверхности. Колеса с большой резиной и широким протектором позволят спокойной ездить по бездорожью и обеспечат хорошее сцепление с грунтом.

Материал и аккумулятор

При выборе материала, из которого изготовлена рама, эксперты «Авито» советуют отдавать предпочтение алюминию, а не стали — алюминиевая рама значительно легче и лучше подходит для города. Важно проверить сварочные швы: они должны быть ровными, без рытвин и дефектов.

Главный критерий при выборе аккумулятора — чем больше ампер-часов в его емкости, тем длиннее будет маршрут. Аккумуляторы бывают нескольких видов:

  • Свинцово-гелевые (недорогие, классический вариант)
  • Литий-ионные (недорогие, легкие, до 1 тысячи циклов зарядки)
  • Литий-железо-фосфатные (до 4 тысяч циклов зарядки, легкость, высокая цена).

Наиболее качественные модели электровелосипедов оснащены литий-железо-фосфатным аккумулятором. Впрочем, одно из преимуществ этого транспорта — тот факт, что продолжать поездку можно и после окончания заряда. Нужно просто крутить педали.

Что такое амортизационная вилка

Наличие амортизационной вилки значительно упрощает езду, делает ее более комфортной и легкой. Как это работает? 

Если по дороге попадается неровный асфальт, брусчатка или бордюр, вилка гасит вибрации и колебания, делая их практически неощутимыми для водителя. Кроме того, она создают дополнительную защиту от падения, минимизируя вибрацию при резком столкновении.

Изучить мотор

Мотор — одна из самых важных частей электровелосипеда. При выборе нужно тщательно изучить внешний вид мотора. Его корпус должен быть собран прочно, а детали хорошо прокрашены. На качественном моторе всегда указана фирма производителя, серийный номер, код и дополнительная техническая информация.

Моторы бывают двух видов: редукторные и безредукторные. Первые легче и обойдутся дешевле. Кроме того, они не оказывают сопротивление при педалировании.

Безредукторные модели прослужат дольше, при этом позволят развить более высокую скорость. Мощность такого мотора электровелосипеда варьируется от 150 до 800 Вт.

Правда, воспользоваться таким преимуществом на городских дорогах или трассах не получится — в России установлено ограничение на максимальную скорость электробайков — до 25 километров в час. Поэтому, возможно, и не стоит переплачивать.

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Спорт #Спорттовары #Потребитель
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