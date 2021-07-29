Россиянки поднажали и выиграли серебро в академической гребле

Фото: © Telegram-канал ОКР
Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.
Пройдя половину дистанции, девушки шли на третьем месте и ближе к концу дистанции обогнали спортсменок из Канады.
Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды.
Степановой 28 лет. Она является чемпионкой Европы 2018 года в восьмерках. В активе 27-летней Орябинской победа на чемпионате Европы 2018 года в четверках и бронзовая медаль турнира 2016 года в восьмерках.
Для сборной России на Олимпиадах эта медаль стала первой в академической гребле с 2004 года.
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Иркут 69Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...
zamesssСказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...
urbasikНадо бы Курдов по вооружать.для смирения.