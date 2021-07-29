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Россиянки поднажали и выиграли серебро в академической гребле

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Пройдя половину дистанции, девушки шли на третьем месте и ближе к концу дистанции обогнали спортсменок из Канады.

Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды.

Степановой 28 лет. Она является чемпионкой Европы 2018 года в восьмерках. В активе 27-летней Орябинской победа на чемпионате Европы 2018 года в четверках и бронзовая медаль турнира 2016 года в восьмерках.

Для сборной России на Олимпиадах эта медаль стала первой в академической гребле с 2004 года.

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Спорт #Олимпиада 2020 #Летние виды
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corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

zamesss

Сказки опять рассказывает Володя. Реальное положение ему видимо неизвестно да и не интересно, всё взлетело...

urbasik

Надо бы Курдов по вооружать.для смирения.
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