Россиянки поднажали и выиграли серебро в академической гребле

Россиянки Елена Орябинская и Василиса Степанова завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Пройдя половину дистанции, девушки шли на третьем месте и ближе к концу дистанции обогнали спортсменок из Канады.

Первыми финишировали представительницы Новой Зеландии Грэйс Прендергаст и Керри Гоулер, показавшие результат 6 минут 50,19 секунды. Россиянки уступили победительницам 1,26 секунды.

Степановой 28 лет. Она является чемпионкой Европы 2018 года в восьмерках. В активе 27-летней Орябинской победа на чемпионате Европы 2018 года в четверках и бронзовая медаль турнира 2016 года в восьмерках.

Для сборной России на Олимпиадах эта медаль стала первой в академической гребле с 2004 года.