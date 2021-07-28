Эрнст объяснился за «игнорирование» Украины на открытии Олимпиады

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст призвал не драматизировать появление рекламы вместо выхода сборной Украины во время трансляции церемонии открытия Олимпийских Игр в Токио.

Открытие Олимпиады в Токио транслировал Первый канал. Во время выхода сборной Украины показали рекламу. По мнению ряда СМИ, это было сделано специально.

«У нас не было никакого инцидента. Мы много раз перекрываем (трансляции) рекламой, какие-то команды не попадают в эфир. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», — цитирует Эрнста ТАСС.

По мнению гендиректора Первого канала, само открытие Олимпиады в Токио было «достаточно минорным».