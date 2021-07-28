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Эрнст объяснился за «игнорирование» Украины на открытии Олимпиады

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Telegram-канал ОКР

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст призвал не драматизировать появление рекламы вместо выхода сборной Украины во время трансляции церемонии открытия Олимпийских Игр в Токио.

Открытие Олимпиады в Токио транслировал Первый канал. Во время выхода сборной Украины показали рекламу. По мнению ряда СМИ, это было сделано специально.

«У нас не было никакого инцидента. Мы много раз перекрываем (трансляции) рекламой, какие-то команды не попадают в эфир. Не надо искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нет», — цитирует Эрнста ТАСС.

По мнению гендиректора Первого канала, само открытие Олимпиады в Токио было «достаточно минорным».

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Спорт #Олимпиада 2020 #Мир ТВ
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Uynachalnica

ЦитатаМои личные оценки, пока это мои личные оценки, никем не подтвержденные, — речь идет о десяти процентах...

corrector

"Быстрое восстановление российской экономики сопровождается ростом инфляции.."Гениально !! Это гениально...

Иркут 69

Когда инфляция захлестывает российский рынок - это "отрицательный рост"... когда отечественные помидоры...

Desput

"в основном нацелен на мажоров и неадекватов", а толку то, страдать то будут обычные смертные
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