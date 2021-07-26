Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае

Дети и взрослые заболели коронавирусом в детском лагере отдыха в Республике Алтай, власти начали проверку инцидента, сообщило правительство региона.

Уточняется, что 23 июля у одного из детей в лагере «Манжерок» обнаружили коронавирус. Всего в лагере находилось 124 ребёнка. По результатам исследований, инфекция подтвердилась у 24 детей и трех вожатых.

«В настоящее время деятельность учреждения приостановлена, приняты необходимые санитарно-эпидемиологические требования, соблюдены меры по изолированию контактных лиц. Все дети переданы родителям. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения», – сказано в сообщении.

По последним данным, всего в регионе с начала пандемии заболели 19 222 человека, выздоровели 17 768, умер 301 пациент с COVID-19.