НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
470 0
Фото: © sputnikvaccine.com

Дети и взрослые заболели коронавирусом в детском лагере отдыха в Республике Алтай, власти начали проверку инцидента, сообщило правительство региона.

Уточняется, что 23 июля у одного из детей в лагере «Манжерок» обнаружили коронавирус. Всего в лагере находилось 124 ребёнка. По результатам исследований, инфекция подтвердилась у 24 детей и трех вожатых.

«В настоящее время деятельность учреждения приостановлена, приняты необходимые санитарно-эпидемиологические требования, соблюдены меры по изолированию контактных лиц. Все дети переданы родителям. По результатам служебной проверки будут приняты соответствующие решения», – сказано в сообщении.

По последним данным, всего в регионе с начала пандемии заболели 19 222 человека, выздоровели 17 768, умер 301 пациент с COVID-19.

Тема: Коронакризис
Голикова анонсировала создание «санитарного щита» в России
Обнаружена новая мутация коронавируса
Временная защита: сколько живут антитела после прививок и болезни?
Обязательную вакцинацию ввели в Алтайском крае
смотреть все
Республика Алтай #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Грозы и град пообещали Алтаю
Вспышка COVID-19 произошла в детском лагере на Алтае
Авиазавод в Улан-Удэ изготовит 16 офшорных вертолета для «Газпрома»
Холодный фронт изменит погоду в Новосибирске
Самое популярное
Путин указал на самый бессмысленный способ борьбы с Covid
NILETTO стал супергероем в новом клипе
Трансляцию парада ко Дню Военно-Морского Флота покажет Первый канал
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
Обсуждение (0)
Картина дня
Депутат предложил вернуть в паспорт спорную графу
Позднякова выиграла российский финал на Олимпиаде
Саакашвили предложил Киеву забыть про газ и заняться водородом
Голикова анонсировала создание «санитарного щита» в России
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
32
Путин заявил о возможности ВМФ России уничтожить любого противника
19
Финансист подсказала способ не работать после 40 лет
16
Байден почувствовал себя президентом только после встречи с Путиным
16
Россиян без прививок лишат зарплаты
15
Зеленский прозрел по поводу отношения Запада к Украине
Sibnet.Ru