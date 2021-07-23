Пьяный водитель сбил автоинспектора в Красноярске. ВИДЕО

Пьяный водитель сбил автоинспектора в Красноярске, который остановил другую машину, сообщает УГИБДД по региону.

Накануне вечером наряд ГИБДД для проверки документов остановил машину LADA. В этот момент в отечественный легковой автомобиль врезалась иномарка Subaru. В результате аварии пострадали водитель LADA, а также госавтоинспектор.

Водитель иномарки, который предположительно находился в сильном алкогольном опьянении, был задержан и доставлен в отдел полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В отношении него составлен административный протокол по статьи 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования).

Также сотрудниками полиции в отношении мужчины также составлен административный протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). Суд признал водителя виновным в совершении данного правонарушения и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

Кроме этого, правоохранители установили, что красноярец в 2015 году был лишен права управления транспортными средствами за нетрезвую езду, но в 2020 году совершил аналогичное правонарушение.

В связи с тем, что срок лишения права управления не истек, в отношении 35-летнего красноярца дознавателями МУ МВД России «Красноярское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Автомобиль красноярца помещен на специализированную стоянку.