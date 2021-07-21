Жесткий фильм «Третья волна» про COVID-19 опубликован на Youtube

Режиссер и оператор фильма Константин Селин несколько дней провел в инфекционном госпитале Красноярской краевой клинической больницы в июле 2021 года и запечатлел атмосферу больницы, где круглосуточно врачи и пациенты борются с COVID-19.

«Наверное, лучшее средство от коронавируса – это сознательность. Когда вокруг так много противоречивой информации, важно увидеть ситуацию своими глазами. Я постарался отразить сегодняшнюю реальность, показать настоящую жизнь, которая происходит здесь и сейчас», — сказал Селин.

В фильме показан контраст между прогуливающимися по набережной красноярцами, пассажирами автобуса без масок и буднями в больнице, где врачи пытаются откачать пациентов, но не всех удается спасти.