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Жесткий фильм «Третья волна» про COVID-19 опубликован на Youtube

Источник:
Sibnet.ru
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Режиссер и оператор фильма Константин Селин несколько дней провел в инфекционном госпитале Красноярской краевой клинической больницы в июле 2021 года и запечатлел атмосферу больницы, где круглосуточно врачи и пациенты борются с COVID-19.

«Наверное, лучшее средство от коронавируса – это сознательность. Когда вокруг так много противоречивой информации, важно увидеть ситуацию своими глазами. Я постарался отразить сегодняшнюю реальность, показать настоящую жизнь, которая происходит здесь и сейчас», — сказал Селин.

В фильме показан контраст между прогуливающимися по набережной красноярцами, пассажирами автобуса без масок и буднями в больнице, где врачи пытаются откачать пациентов, но не всех удается спасти.

Тема: Коронакризис
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Красноярск #Здоровье
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