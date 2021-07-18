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Строитель сорвался с 11 этажа в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Красноярскому краю

Следственный комитет по Красноярску краю начал доследственную проверку после гибели строителя, упавшего с высоты 11 этажа.

В пятницу в следственные органы поступило сообщение о гибели 34-летнего мужчины на одной из строек по улице Ольховой в Красноярске.

По предварительным данным, погибший мужчина работал электросварщиком в ООО «УСК Сибиряк». Во время монтажа стеновых панелей строящегося дома рабочий упал с высоты 11 этажа. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводит процессуальную проверку. Специалисты выяснят все обстоятельства и причины произошедшего. И дадут правовую оценку действиям ответственных за безопасность.

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Красноярск #Происшествия #ЧП
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