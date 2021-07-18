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Кот в Новосибирской области по ночам «вызывал» охрану

Источник:
Sibnet.ru
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Владельцы магазина в городе Искитиме несколько дней жаловались на сигнализацию, которая срабатывает ночью. После тщательного расследования удалось установить, что в магазин тайком наведывается соседский кот, сообщила пресс-служба Агентства Безопасности Гвардия. 

Охранная сигнализация срабатывала несколько ночей подряд, а однажды активировалась химическая ловушка – устройство, распыляющее слезоточивое вещество. Но никаких следов проникновения на объект при осмотре обнаружить не удавалось.

Клиенты охранной фирмы требовали немедленно разобраться с проблемой, так как каждую ночь им приходилось приезжать в магазин. Игнорировать поступавшую на пульт централизованного наблюдения тревогу оперативные дежурные  также не могли.

Главный инженер был уверен – технические средства охраны исправны и работают в штатном режиме. Все проверки оборудования на объекте это подтвердили.

Разгадать тайну удалось после тщательного просмотра материалов видеозаписи с камер наблюдения. В бесконечной череде кадров было обнаружено, как ночью в торговый зал зашел кот

Проходя мимо кассы, он вздрогнул, вероятно от звука активировавшейся химловушки, но все же не остановился, а продолжил свой путь. Виновник был опознан сотрудниками магазина. Им оказался кот Чешир – завсегдатай кальянной, расположенной по соседству.

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