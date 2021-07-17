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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Пассажир Ан-28 рассказал о прощальном sms перед жесткой посадкой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Сибирский авиационно-спасательный центр»

Пассажир аварийно севшего накануне в Томской области самолета Ан-28 Роман Макеев рассказал, как жизнь пронеслась перед глазами перед посадкой судна.

На борту самолета Ан-28, 16 июля совершившего жесткую посадку в Томской области, находилось 18 человек — 14 пассажиров и четыре члена экипажа. Пассажиры и члены экипажа в основном получили незначительные травмы — ушибы и ссадины. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал эту посадку — чудом.

«Дети плакали, кто-то молился вслух. Я написал sms девушке. Подумал, мало ли они потом телефон найдут, найдут sms...Я понимал, что возможно все. Жизнь чуть-чуть пробежала перед глазами. Так просто, моментами все вспоминал», — рассказал он телеканалу «Звезда».

Также Макеев рассказал, как прошла посадка воздушного судна на пересеченной местности.

«Пилоты ищут место для посадки, находят болото подходящее. При посадке цепляем ветки...Все приготовились к удару. Сжались, как могли. Ветки цеплялись, сбивались. Только колеса цепляют землю - он переворачивается», — добавил Макеев.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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Топ комментариев

nastya19944

Это потому-что Путину задали вопрос, почему бананы дешевле, чем картофель. Вот и пришла многоходовочка.

Гаврило Принцип

Хоть бы тут ты промолчал, ушлёпоk придурковатый...

Maniac.

Надо не штаты нам упоминать или ставить в пример. А весь мир нам должен завидовать, как это было в СССР....

jeryakob

Не спрашивайте его больше о ценах. Он только в одну сторону может решать такие проблемы
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