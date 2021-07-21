Источник назвал основную версию аварийной посадки томского Ан-28

Пассажирский Ан-28 в Томской области попал в зону высокой влажности и отрицательных температур, что привело к обледенению воздухозаборников обоих ее двигателей и их остановке, заявил источник, близкий к следствию.

В пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском. При остановке воздушное судно перевернулось. На борту было 18 человек, 11 из них получили травмы, но никто не погиб.

Оба двигателя Ан-28 встали примерно через 10 минут после взлета, когда машина находилась на высоте 2,8 километра. Специалисты полагают, что к этому моменту ощутимое обледенение поверхностей машины еще не началось, но наверняка покрылись льдом воздушные винты и воздухозаборники обоих двигателей. Ледяная корка нарушила поступление воздуха к компрессорам и привела к остановке турбин, сообщил источник «Коммерсанта».

Остановить и двигатели Ан-28, по мнению экспертов, могла и автоматика в случае попадания в воздухозаборники кусков льда, отколовшихся с лопастей воздушных винтов и обтекателей. В любом случае причиной всех ЧП стали неработающие или поздно включенные противообледенительные системы самолета.

Ранее замдиректора авиакомпании «СиЛА» Александр Гениевский сообщал, что рейс задерживался по метеоусловиям, но не стал пояснять, что именно мешало вылету. Источник издания считает, что в компании опасались именно обледенения.