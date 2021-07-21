Пострадавших в томском Ан-28 выписали из больницы

Пилот и пассажирка самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области в пятницу, выписаны из больницы, сообщил в среду департамент здравоохранения региона.

16 июля пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском. На борту было 18 человек, 11 из них получили травмы, двое, в том числе и пилот, были госпитализированы.

В медучреждении пилот Анатолий Прытков находился с 17 июля, он перенес операцию. Дальнейшее лечение пациент будет проходить амбулаторно, к работе пилот сможет вернуться ориентировочно через два-два с половиной месяца.

Также из областной больницы выписали пассажирку рейса, ей рекомендовано дальнейшее наблюдение у невролога.