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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пассажирам томского Ан-28 выплатили по 100 тыс.

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Телеграм-канал @Oblast_zdorovya

Авиакомпания «СиЛА» выплатила каждому из пассажиров Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области, по 100 тысяч рублей.

В пятницу, 16 июля, пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском. При остановке воздушное судно перевернулось. На борту было 18 человек, 11 из них получили травмы, но никто не погиб.

«Всем пассажирам, находившимся на борту самолета Ан-28, совершившего аварийную посадку в Томской области 16 июля, выплачена денежная компенсация за моральный ущерб», – сказано в сообщении авиакомпании «Сибирская легкая авиация» («СиЛА»).

Деньги выплатили в понедельник. Размер компенсации составил 100 тысяч рублей каждому пассажиру, общая сумма выплат – 1,5 миллиона рублей.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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