Пилот томского Ан-28 рассказал о подробностях аварии

Пилот аварийно севшего в Томской области Ан-28 Анатолий Прытков рассказал о подробностях ЧП, интервью опубликовал Telegram-канал регионального департамента здравоохранения.

6 июля пассажирский самолет Ан-28 при неработающих двигателях совершил жесткую посадку под Томском. На борту было 18 человек, 11 из них получили травмы, двое, в том числе и пилот, были госпитализированы. В среду пилота выписали из больницы.

«После опрокидывания самолета, скорее всего, сработал аварийный радиомаяк, который передал спутнику данные о наших координатах, и кому принадлежит самолет», – рассказал Прытков.

Он отметил слаженность при эвакуации пострадавших, а также предположил, что при аварийной посадке мягкий грунт сыграл роль подушки безопасности, что позволило пассажирам избежать серьезных травм.

Пилот перенес операцию на ноге. К работе Прытков, по прогнозам врачей, сможет вернуться ориентировочно через два-два с половиной месяца.