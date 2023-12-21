Пилоты жестко севшего Ан-28 в Томской области избежали наказания

Уголовное дело о жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области в 2021 году прекращено, так как истек срок давности. Обвинение в нарушении правил безопасности предъявляли пилотам.

Пассажирский Ан-28 авиакомпании «СиЛА» совершил аварийную посадку на болото в Томской области 16 июля 2021 года. На борту находились 18 человек. Травмы получили пилот и один из пассажиров.

Причиной ЧП, как установило следствие, стала невнимательность уставшего экипажа. Не была включена противообледенительная система двигателей.

Обвинение в нарушении правил безопасности по части 1 статьи 263 УК РФ предъявили пилотам, который посадили самолет. Максимальным наказанием могли быть два года лишения свободы.

Уголовное преследование командира воздушного судна и второго пилота прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, сообщила vtomske.ru старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Наталья Харченко.