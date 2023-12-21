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Авария Ан-28 в Томской области
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Авария Ан-28 в Томской области
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пилоты жестко севшего Ан-28 в Томской области избежали наказания

Источник:
Sibnet.ru
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Жесткая посадка Ан-28 16 июля 2021 года в Томской области
Фото: © МАК

Уголовное дело о жесткой посадке самолета Ан-28 в Томской области в 2021 году прекращено, так как истек срок давности. Обвинение в нарушении правил безопасности предъявляли пилотам.

Пассажирский Ан-28 авиакомпании «СиЛА» совершил аварийную посадку на болото в Томской области 16 июля 2021 года. На борту находились 18 человек. Травмы получили пилот и один из пассажиров.

Причиной ЧП, как установило следствие, стала невнимательность уставшего экипажа. Не была включена противообледенительная система двигателей.

Обвинение в нарушении правил безопасности по части 1 статьи 263 УК РФ предъявили пилотам, который посадили самолет. Максимальным наказанием могли быть два года лишения свободы.

Уголовное преследование командира воздушного судна и второго пилота прекращены в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, сообщила vtomske.ru старший помощник по взаимодействию со СМИ руководителя Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Наталья Харченко.

Тема: Авария Ан-28 в Томской области
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ЧП #Происшествия #Томск
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