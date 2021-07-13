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Спецназ задержал угрожавшего сбросить ребенка с балкона иркутянина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские с участием сотрудников СОБР задержали мужчину, который залез на ограждение балкона на 14-м этаже с ребенком на руках, и угрожавшего сбросить малыша. Возбуждено уголовное дело, сообщило региональное СУ СК России.

Днем во вторник очевидцы позвонили в полицию и сообщили, что на улице Советской мужчина вылез за парапет балкона на 14 этаже. На руках у него был трехлетний ребенок. На место происшествия немедленно выехали спасатели, следователи и полицейские.

По данным регионального ГУ МВД, мужчина требовал, чтобы к нему привели жену. Как выяснилось позже, несколько дней назад женщина обратилась в полицию с заявлениями о побоях со стороны мужа, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

На месте работали спасатели и психологи МЧС, они больше часа уговаривали мужчину не совершать ошибки. В итоге иркутянин сдался. Ребенка спасли, с ним все в порядке. Его отца задержали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 30 УК РФ, и части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка).

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