Россия отправила спасателей для поиска президента Ирана

Два спецборта со спасателями МЧС России вылетели из Жуковского в Тебриз для участия в поисках вертолета президента Ирана, сообщила пресс-служба ведомства.

«На борту спасатели с необходимым снаряжением и оборудованием, кинологические расчеты и высокопроходимая техника для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции пропавшего вертолета президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси», — рассказали в ведомстве.

Президент России Владимир Путин ранее встретился с иранским послом в Москве Каземом Джалали. «Господин Путин сначала обратился ко мне и сказал, что мы [Россия] очень опечалены катастрофой с вертолетом в Иране и что мы сделаем все необходимое, чтобы помочь», — сказал Джалали агентству IRNA.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Ибрахима Раиси и главу МИД страны Хосейна Амир Абдоллахиана, потерпел аварию в воскресенье, 19 мая на северо-западе страны.

Команды спасателей ведут поиски. Работы осложняют тяжелые погодные условия.