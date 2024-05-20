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Выживших на месте крушения вертолета президента Ирана не обнаружили

Источник:
Sibnet.ru
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Место крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси
Фото: © @Khabar_Fouri

Спасатели не нашли признаков жизни при обнаружении разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд.

Спасатели уже осмотрели место катастрофы, однако выживших найдено не было, заявил Коливанд.

На опубликованных с места крушения кадрах видно, что вертолет полностью выгорел. Reuters со ссылкой на иранского чиновника также сообщил, что вертолет полностью сгорел.

Вертолет, на борту которого находился Раиси, пропал на северо-западе Ирана вечером 19 мая. На борту также были глава МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян, имам мечети иранского города Тебриза Сайед Мохаммад-Али аль-Хашем и губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати.

Делегация возвращалась из Азербайджана, где иранский президент встречался с коллегой Ильхамом Алиевым. В кортеже было три вертолета, два приземлились благополучно.

Поиски воздушного судна продолжались более 10 часов. В районе 3:30 (мск) турецкий беспилотник обнаружил «источник тепла» на месте операции по поиску вертолета.

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