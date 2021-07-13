Новосибирцы назвали главную достопримечательность города

Театр оперы и балета стал главной достопримечательностью Новосибирска, такого мнения придерживается почти каждый третий местный житель.

Опрос провел портал SuperJob. Главная достопримечательность Новосибирска, по мнению 29% жителей города, – это Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. Еще 7% проголосовали за зоопарк, он занял второе место в опросе.

Также в топ популярных ответов вошли Академгородок, вокзал «Новосибирск-Главный», река Обь, площадь Ленина, собор Александра Невского.