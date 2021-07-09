НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты #Мистика

Microsoft поднимет цены для российских пользователей

Источник:
Sibnet.ru
278 0
Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft с 1 октября скорректирует цены в рублях на программное обеспечение и облачные сервисы в России, сообщается на сайте корпорации.

После корректировки цены в российских рублях на все сегменты коммерческого программного обеспечения и облачных сервисов приблизятся к ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах США.

По оценке компании, они вырастут примерно на 15%. Отмечается, что Microsoft тем самым пытается обеспечить единообразие цен по всему региону на свои услуги и программы. Разный уровень цен может вызвать желание пользователей покупать их в конкретной стране.

Подчеркивается, что изменения в ценовой политике не затронут заказы, оформленные в рамках действующих соглашений. Последний раз Microsoft корректировала свои цены на российском рынке в октябре 2018 года.

Тема: Человек и компьютер
Качать, смотреть, играть: правда и мифы о скорости интернета
Microsoft выпустила экстренное обновление для Windows
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
смотреть все
Технологии #Софт
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Врач признал пользу секса после вакцинации от COVID
Новосибирцы подались в курьеры из‑за коронавируса
СК в Новосибирске проверит информацию о стрельбе в лагере с детьми
Выходные в Забайкалье будут дождливыми
Самое популярное
Правительство повысит налоги ради «стратегических инициатив»
Nintendo показала новую игровую приставку Switch
Microsoft ограничит время бесплатного перехода на Windows 11
Российские процессоры впервые «догонят» западные
Обсуждение (0)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
11 июля 22:00
(МСК)
Италия
Англия
Весь календарь
Последние матчи
7 июля 22:00
(МСК)
Англия 2
Дания 1
6 июля 22:00
(МСК)
Италия 1
Испания 1
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • Шурик96 — 217 баллов
  • gorbatiy — 209 баллов
  • chebo17 — 207 баллов
сделать прогноз
Картина дня
США ввели новые санкции против российских компаний
Россия не станет вмешиваться в ситуацию в Афганистане
Кремль поддержал идею о всеобщей вакцинации россиян
Мошенники запустили схему обмана с «бонусами за вакцинацию»
О самом главном
Любовный гороскоп: как целуются знаки Зодиака
Сова или жаворонок: как правильно спать
«Когда мой отпуск», или Что не прощают на собеседовании
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Оскар на велосипеде: один день с курьером
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

artemizz

ЦитатаСейчас работодатель платит в пенсионный фонд 22% до тех пор, пока зарплата накопленным итогом не...

ponhik78

Про "убийцу" все вопросы к журналистам))) Это аналог карьерников Вольво, Катерпиллер, Белл..., но ни...

Uynachalnica

Они еще здороваются со специальными удлинителями на руке.

gtk87

90% этих предложений: впахивать как раб и получать зп как гастарбайтер. Спасибо я дома посижу.
Sibnet.Ru