Microsoft поднимет цены для российских пользователей

Компания Microsoft с 1 октября скорректирует цены в рублях на программное обеспечение и облачные сервисы в России, сообщается на сайте корпорации.
После корректировки цены в российских рублях на все сегменты коммерческого программного обеспечения и облачных сервисов приблизятся к ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах США.
По оценке компании, они вырастут примерно на 15%. Отмечается, что Microsoft тем самым пытается обеспечить единообразие цен по всему региону на свои услуги и программы. Разный уровень цен может вызвать желание пользователей покупать их в конкретной стране.
Подчеркивается, что изменения в ценовой политике не затронут заказы, оформленные в рамках действующих соглашений. Последний раз Microsoft корректировала свои цены на российском рынке в октябре 2018 года.
artemizzЦитатаСейчас работодатель платит в пенсионный фонд 22% до тех пор, пока зарплата накопленным итогом не...
ponhik78Про "убийцу" все вопросы к журналистам))) Это аналог карьерников Вольво, Катерпиллер, Белл..., но ни...
UynachalnicaОни еще здороваются со специальными удлинителями на руке.
gtk8790% этих предложений: впахивать как раб и получать зп как гастарбайтер. Спасибо я дома посижу.