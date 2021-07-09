Microsoft поднимет цены для российских пользователей

Компания Microsoft с 1 октября скорректирует цены в рублях на программное обеспечение и облачные сервисы в России, сообщается на сайте корпорации.

После корректировки цены в российских рублях на все сегменты коммерческого программного обеспечения и облачных сервисов приблизятся к ценам, действующим в регионе Центральной и Восточной Европы, где они зафиксированы в долларах США.

По оценке компании, они вырастут примерно на 15%. Отмечается, что Microsoft тем самым пытается обеспечить единообразие цен по всему региону на свои услуги и программы. Разный уровень цен может вызвать желание пользователей покупать их в конкретной стране.

Подчеркивается, что изменения в ценовой политике не затронут заказы, оформленные в рамках действующих соглашений. Последний раз Microsoft корректировала свои цены на российском рынке в октябре 2018 года.