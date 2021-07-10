Автомобилисты Новосибирска рассказали о страхе перед гаражами и ГИБДД

Большинство начинающий автомобилистов Новосибирска признались, что долго были неуверенными водителями из-за страхов на дороге. Самый распространенный страх — другие водители, на втором месте — сотрудники ГИБДД и парковки, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы РГС Банка.

По данным РГС Банка, почти половина респондентов получила водительское удостоверение в возрасте 18-25 лет, а некоторые оформили права еще до совершеннолетия. Но в первые годы вождения многие вели себя неуверенно на дорогах из-за разных страхов.

Так, около четверти новосибирцев в качестве начинающих водителей боялись других автомобилистов. Столько же испытывали проблемы с заездом в гараж и с парковкой. Еще 21% опрошенных опасались сотрудников ГИБДД, 19% респондентов остерегались неосторожных пешеходов, а 14% боялись перепутать педали.

По результатам опроса, почти половина респондентов впервые сели за руль подержанной иномарки, а больше начинающих водителей выбрали отечественный автомобиль с пробегом. Новая иномарка в качестве первого автомобиля была у 13% новосибирцев, а новый автомобиль российского производства — у 9% опрошенных.