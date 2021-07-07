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Сергей Зверев заявил о намерении попасть в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Стилист и шоумен Сергей Зверев объявил в среду о намерении баллотироваться в Госдуму от партии «Зеленые» от республики Бурятия. Видео с заявлением стилиста опубликовали в Instagram.

«С моим появлением в этой области стало как-то в тренде, все подорвались бежать в депутаты. Но дело в том, что здесь все непросто. Дело в том, что я сам родился как раз на берегу озера Байкал. Все мои родственники из Бурятии, Тункинский район», — объяснил Зверев намерение стать кандидатом в депутаты.

Впервые шоумен заговорил о выдвижении на выборы в Госдуму в январе. К этому решению, судя по постам в его соцсетях, его подтолкнули подписчики. Они попросили его стать парламентарием после активного выступления Зверева в защиту Байкала.

В 2019 году вышел на несогласованный пикет возле Кремля в защиту Байкала, за что был оштрафован. После этого не раз выступал в защиту озера. В 2020 году поклонники Зверева попросили в петиции правительство РФ назначить его на пост губернатора Иркутской области.

Партия «Зеленые» — центристская российская экологическая политическая партия. Согласно предвыборной программе, принятой в 2016 году, партия поддерживает «концепцию реформ» Владимира Путина. Поддерживает развития фермерства, продвижение новых технологий по переработке и утилизации отходов, развитие альтернативной энергетики и энергосбережения и т.д.

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Бурятия #Россия #Шоу-бизнес
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