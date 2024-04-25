НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Минцифры запретит спам-звонки

Источник:
«Интерфакс»
146 0

Минцифры намерен запретить массовые спам-звонки, в том числе роботизированные. Соответствующий законопроект уже разрабатывается, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы планируем внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым коммерческим обзвонам», — сказал он.

Говоря о мошеннических звонках с подменных номеров, Шадаев сообщил, что уже подавляющее число операторов подключились к системе Роскомнадзора по борьбе с ними под названием «Антифрод».

«Уже 90% операторов связи подключено. Понятно, что у нас операторов много. Я уверен, что до конца 2024 года все операторы подключатся к "Антифроду"», — уточнил министр.

Еще по теме
Названа дата инаугурации Владимира Путина
Шольц «запретил» Путину цитировать Иммануила Канта
Роман Сорокина «Наследие» изымут из продажи
Дочь Кадырова наградили медалью «За заслуги перед Чечней»
смотреть все
Политика #Россия #Законы
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Уникальная мумия: что осталось от тела Ленина
Ученые посоветовали, как женщине испытать оргазм
Палата представителей США одобрила выделение Украине $61 млрд
Как отдыхаем и работаем на майских праздниках
Обсуждение (0)
Картина дня
США тайно отправили Украине дальнобойные ракеты ATACMS
России предсказали вымирание работоспособных граждан
Шойгу отстранил от должности своего заместителя Иванова
Российские войска накроют Запорожье защитным куполом
О самом главном
Как ответить на самый хитрый вопрос на собеседовании
Простой прием найти общий язык с любым человеком
Пять причин: почему женщина остывает в сексе
Как мужчины переживают расставание
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Ленин в цитатах: о любви и коррупции
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Страшные кадры томского наводнения. ВИДЕО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
59
Володин обвинил США в краже российских активов
30
Страны G7 потребовали от России покинуть территорию Украины
30
США выделят Украине $61 млрд
30
ВСУ потеряли полмиллиона человек с начала спецоперации
27
Названы условия ввода американских войск на Украину