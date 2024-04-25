Минцифры запретит спам-звонки

Минцифры намерен запретить массовые спам-звонки, в том числе роботизированные. Соответствующий законопроект уже разрабатывается, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Мы планируем внести законопроект, который запрещает массовые спам-обзвоны. Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым коммерческим обзвонам», — сказал он.

Говоря о мошеннических звонках с подменных номеров, Шадаев сообщил, что уже подавляющее число операторов подключились к системе Роскомнадзора по борьбе с ними под названием «Антифрод».

«Уже 90% операторов связи подключено. Понятно, что у нас операторов много. Я уверен, что до конца 2024 года все операторы подключатся к "Антифроду"», — уточнил министр.