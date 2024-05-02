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Кремль оценил перспективы мирной конференции по Украине

Источник:
ТАСС
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Кремль не ожидает реальных результатов по итогам мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — сказал Песков, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, допустившего контакты с Россией после этого мероприятия.

Песков также отметил, что позиция России по переговорам по Украине «хорошо известна, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным».

Правительство Швейцарии ранее утвердило даты конференции по Украине. Она пройдет 15 и 16 июня, на нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. При этом Россия приглашение на конференцию не получила.

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Политика #Мир #Россия
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