Кремль оценил перспективы мирной конференции по Украине

Кремль не ожидает реальных результатов по итогам мирной конференции по Украине в Швейцарии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«О какой серьезной конференции с серьезными ожиданиями, какой-то результативности можно говорить без участия России? Это совершенно невозможно», — сказал Песков, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, допустившего контакты с Россией после этого мероприятия.

Песков также отметил, что позиция России по переговорам по Украине «хорошо известна, она последовательна, абсолютно прозрачна и неоднократно повторялась и подтверждалась президентом России Владимиром Путиным».

Правительство Швейцарии ранее утвердило даты конференции по Украине. Она пройдет 15 и 16 июня, на нее приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств. При этом Россия приглашение на конференцию не получила.