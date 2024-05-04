Россию предложили заблокировать в Балтике

Командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что его стране вместе с Польшей, Швецией и Финляндией необходимо готовиться к возможной блокаде Балтийского моря.

Генерал уточнил, что Эстония значительно улучшила свои морские возможности. В настоящее время на вооружении Военно-морского флота страны есть как морские мины, так и противокорабельные ракеты, цитирует военного «Интерфакс».

«Вместе с Польшей, Швецией и Финляндией, которые только что вступили в НАТО, мы должны быть в состоянии решить одну из наших ключевых проблем — возможную блокаду в Балтийском море», — отметил Херем.

По его словам, после этого для «потенциального агрессора» станет невозможным развертывание корабельной и противовоздушной обороны» на Балтике. Под агрессором эстонский генерал подразумевал Россию.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что любые попытки ограничить проход российских судов через Балтийские проливы получат жесткий ответ со стороны Москвы.