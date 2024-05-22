Сенатор США предложил Украине отказаться от части территорий

Украине нужно будет отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО, заявил американский сенатор Сэм Браунбек.

Заявление сенатор сделал в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). По его словам, Киеву необходимо вступление в альянс ради безопасности, однако для этого потребуются уступки.

Сенатор отметил, что одним из условий членства Украины в альянсе станет отказ от территорий, где в основном проживает русскоязычное население. Для этого он предложил провести соответствующие переговоры.

«Есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе Украины», — подчеркнул политик.