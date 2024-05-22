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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сенатор США предложил Украине отказаться от части территорий

Источник:
Sibnet.ru
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Украине нужно будет отказаться от части территорий, чтобы стать членом НАТО, заявил американский сенатор Сэм Браунбек.

Заявление сенатор сделал в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). По его словам, Киеву необходимо вступление в альянс ради безопасности, однако для этого потребуются уступки.

Сенатор отметил, что одним из условий членства Украины в альянсе станет отказ от территорий, где в основном проживает русскоязычное население. Для этого он предложил провести соответствующие переговоры.

«Есть часть территорий нынешней Украины, где в основном проживают русскоязычные люди. И эта территория не будет оставаться в составе Украины», — подчеркнул политик.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это как говориться сколько угодно, всё равно после катастрофических нарушений конституции Украины в 2014...

Asd10

Гитлер тоже на генералов кричал, что они украли у него победу. Видимо наследственное.

mosquito__2010

Истерика. Теперь уже и кокаин не помогает.

paramedic

Сбер принимает монеты с комиссией, якобы за пересчёт. Шах и мат! )))