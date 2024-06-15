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Опубликован проект мирного договора между Россией и Украиной

Источник:
Sibnet.ru
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Газета The New York Times опубликовала полный проект мирного договора между Россией и Украиной. Его составили в ходе переговоров с февраля по апрель 2022 года, однако документ так и не был подписан.

Так, из договора следует, что Москва рассчитывала на полное признание Крыма частью России. Киев должен был признать полуостров неотъемлемой частью РФ и внести комплексные изменения в национальное законодательство.

Также Россия потребовала от Украины сделать русский язык официальным языком, отказаться от размещения иностранных военных баз и контингентов, не вступать в военные союзы. Все эти пункты были отвергнуты официальным Киевом.

Всего газета опубликовала три версии документа. Первый — от 17 марта 2022 года. Это ранний проект договора между Украиной и Россией. Второй документ датирован 29 марта того же года. Это коммюнике по итогам консультаций 28-30 марта.

Третий документ от 15 апреля 2022 года — «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Этот более поздний проект договора между Москвой и Киевом был отправлен президенту России Владимиру Путину.

Так, из проекта соглашения от 15 апреля, следует, что Россия отказалась от своих прежних возражений по поводу полноправного членства Украины в ЕС. Москва согласилась, что нейтральный статус Украины возможен после вступления в Европейский союз.

Когда проходили переговоры

Несколько раундов переговоров прошли после начала боевых действий на Украине. Российских переговорщиков возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В мае 2022 года переговоры были приостановлены после отвода российских войск из Киевской области.

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