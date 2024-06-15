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Мирный саммит сравнили с «голой вечеринкой»

Источник:
Sibnet.ru
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Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал стартовавший в Швейцарии мирный саммит по Украине «голой вечеринкой», распорядителем которой является «голый король» в лице украинского лидера Владимира Зеленского.

«Их собрание сродни "голой вечеринке", потому что ее распорядитель в лице Зеленского — нелегитимный "голый король"», — цитирует российского парламентария РИА Новости.

Шеремет отметил, что саммит собирается исключительно ради пиара его инициаторов. По его мнению, участники мероприятия будут пытаться убедить общественность в том, что элиты западных стран ищут мирные пути урегулирования конфликта.

При этом депутат обратил внимание, что весь мир уже в курсе, что в реальности США и их союзники преследуют иные цели. Речь идет о дальнейшей эскалации кризиса на Украине. «В мире на Украине заинтересованы РФ и ее президент», — отметил он.

Первая конференция по Украине состоится в период с 15 по 16 июня в Швейцарии. Свое присутствие на мероприятии подтвердили представители 92 стран и восьми международных организаций. Россия официального приглашения на саммит не получила.

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Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо