Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

Новую систему безопасности без присутствия внешних сил нужно создавать в Евразии, заявил Владимир Путин.

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — сказал российский лидер на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

По его словам, в будущем надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Путин подчеркнул, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые захотят принять участие в ее создании.

«Для всех — означает, что и европейских натовских стран, безусловно, тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять. Нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе», — добавил президент.

Глава государства также отметил, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.