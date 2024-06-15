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Путин предложил создать новую систему безопасности в Евразии

Источник:
ТАСС
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Новую систему безопасности без присутствия внешних сил нужно создавать в Евразии, заявил Владимир Путин.

«Пришло время начать широкое обсуждение новой системы двусторонних и многосторонних гарантий коллективной безопасности в Евразии», — сказал российский лидер на встрече с руководством Министерства иностранных дел.

По его словам, в будущем надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Путин подчеркнул, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые захотят принять участие в ее создании.

«Для всех — означает, что и европейских натовских стран, безусловно, тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять. Нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе», — добавил президент.

Глава государства также отметил, что страны и регионы Евразии должны сами определить области сотрудничества в сфере совместной безопасности, выстроить систему работающих институтов, механизмов и договоренностей.

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Политика #Россия #Мир
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Топ комментариев

Asd10

Привыкший обманывать судит по себе.

mosquito__2010

Думаешь тцк спасут Украину с её текущим режимом ?

mosquito__2010

Ты уж так на старте то не сливайся, люди же смеются.

GammiPluh

Заявлять такое официальный Китай не стал бы никогда) Зеленский конечно клоун, но злить Китай это тупо