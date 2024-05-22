Кремль назвал экспроприацией изъятие российских активов в ЕС

Даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе — это экспроприация, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

До 2025 года центральные банки стран ЕС начнут передачу доходов от замороженных российских активов. Перечисления будут производиться раз в два года и передаваться на военную поддержку Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен понадеялась, первый 1 миллиард евро таких средств поступит Киеву к июлю.

Песком назвал это решение Брюсселя «нарушением всех правил и норм международной финансово-экономической системы». Поэтому страны ЕС «осторожничают: они понимают потенциальную опасность таких решений и понимают опасность для них потенциальных последствий, которые неизбежны», цитируют ТАСС пресс-секретаря президента.

По его словам, в Кремле обратили внимание на то, что «главы международных финансовых институтов и представители экономического сообщества неоднократно призывали одуматься и не делать шагов, которые неминуемо нанесут ущерб международной финансово-экономической системе».