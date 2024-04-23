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Названа дата инаугурации Владимира Путина

Источник:
ТАСС
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Инаугурация президента России Владимира Путина состоится 7 мая, сообщил глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

Предстоящая инаугурация станет пятой церемонией вступления Путина в должность президента. По словам Клишаса, накануне церемонии сенаторы, которые будут участвовать в мероприятии, пройдут ПЦР-тестирование на COVID-19.

В 2018 году церемония вступления Путина в должность президента России также состоялась 7 мая. По традиции инаугурацию провели в Андреевском зале в Большом Кремлевском дворце, участие в ней приняли около 5 тысяч человек.

Среди гостей торжественной церемонии — депутаты Государственной думы, члены правительства и Совета Федерации, судьи Конституционного суда, общественные деятели и представители духовенства.

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Политика #Россия
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