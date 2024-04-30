Александр Дугин дал интервью Такеру Карлсону

Российский философ Александр Дугин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Видеозапись опубликована на сайте журналиста.

В описании к интервью журналист назвал Дугина «самым известным политическим философом в России», чьи идеи «настолько опасны», что его дочь была убита украинским правительством, а продажа книг запрещена на Западе.

Дугин в ходе интервью рассуждал о природе либерализма и отметил, что считает российского президента Владимира Путина «традиционным лидером», который начал выводить страну из-под глобального влияния.

По словам философа, именно после того как всем стало понятно, что Путин в ходе своего политического курса отстаивает традиционные ценности, враждебность к нему на Западе существенно возросла.

«Они начали чувствовать, что имеют дело c тем, кто не разделяет их прогрессивную повестку и кто попытался — вполне успешно — возродить традиционные ценности, суверенитет государства, христианство, традиционную семью»,— пояснил он.

Такер Карлсон приезжал в Москву в начале февраля и взял интервью у президента РФ Владимира Путина. С момента опубликования число просмотров видео в соцсети Х превысило 212 миллионов, а в YouTube — более 19 миллионов.