Песков напомнил слова Путина о легитимности Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил изучить высказывание российского лидера Владимира Путина о легитимности Владимира Зеленского после 20 мая.

«Я вам предлагаю перечитать ответ президента Путина. Такой вопрос уже звучал. А звучал он два дня назад на завершающем общении с прессой в Китае, где президент ответил ровно на этот вопрос», — приводит ТАСС ответ Пескова на просьбу прокомментировать истечение срока полномочий Зеленского.

Путин тогда заявил, что вопрос о легитимности президентства Зеленского после 20 мая должен быть решен на Украине ее политической и правовой системами.

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения.

В частности, депутат Рады Александр Дубинский утверждает, что полномочия нынешнего президента Украины по конституции истекают в ночь на 21 мая, а легитимного способа продлить их не существует.

Экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского завершается.