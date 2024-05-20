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Нетаньяху выпишут ордер на арест за военные преступления

Источник:
Sibnet.ru
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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 20 мая подаст заявление в палату предварительного производства МУС с требованием выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта.

В опубликованном на сайте МУС заявлении сообщается, что управление собрало и исследовало доказательства об уголовной ответственности Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта за преступления, совершенные с 8 октября 2023 года в секторе Газа.

В частности, израильские политики обвиняются в умышленном убийстве и нападениях на гражданское население, использовании голода среди гражданского населения как метода ведения войны и умышленном причинении тяжких страданий жителей Газы.

Член военного кабинета Израиля министр Бени Ганц после публикации заявления прокурора Карима Хана заявил, что выдача ордеров на арест израильских лидеров и постановка их «в один ряд с кровожадными террористами» станет историческим преступлением.

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Политика #Мир
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