Шольц «запретил» Путину цитировать Иммануила Канта

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать философа Иммануила Канта.

Шольц сделал соответствующее заявление на торжественной церемонии в Берлинско-Бранденбургской академии наук, приуроченной к 300-летию немецкого мыслителя, передает РИА Новости.

Немецкий политик отметил, что российские власти стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы», однако работы немецкого мыслителя идут вразрез с позицией властей России по Украине.

22 апреля Путин поприветствовал участников и гостей Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», назвав его проведение свидетельством неугасающего интереса к личности уникального мыслителя и его философским трудам.

В январе президент России рассказал, что среди писателей-философов ему близки Николай Бердяев и Иммануил Кант. Путин охарактеризовал Канта великим мыслителем, чьи призывы жить своим умом актуальны и сегодня.