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Шольц «запретил» Путину цитировать Иммануила Канта

Источник:
Sibnet.ru
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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что у президента Владимира Путина «нет ни малейшего основания» цитировать философа Иммануила Канта.

Шольц сделал соответствующее заявление на торжественной церемонии в Берлинско-Бранденбургской академии наук, приуроченной к 300-летию немецкого мыслителя, передает РИА Новости.

Немецкий политик отметил, что российские власти стремятся «любой ценой присвоить Канта и его работы», однако работы немецкого мыслителя идут вразрез с позицией властей России по Украине.

22 апреля Путин поприветствовал участников и гостей Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», назвав его проведение свидетельством неугасающего интереса к личности уникального мыслителя и его философским трудам.

В январе президент России рассказал, что среди писателей-философов ему близки Николай Бердяев и Иммануил Кант. Путин охарактеризовал Канта великим мыслителем, чьи призывы жить своим умом актуальны и сегодня.

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Политика #Мир #Россия
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