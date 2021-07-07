Мужчина в Чите расстрелял двоих за громкую музыку ночью

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в ночной перестрелке в одном из дворов Чите, в ходе которой погибла женщина, и был тяжело ранен мужчина. Из видео, снятого оперативниками, следует, что за оружие обвиняемый схватился из-за громкой музыки в машине пострадавших.

Во вторник ночью в одном из дворов на улице Горького в Чите произошла перестрелка, в которой погибла женщина. Еще одного пострадавшего увезли в больницу с огнестрельными ранениями. Через несколько часов правоохранительным органам удалось установить личность стрелявшего и место, где он мог скрываться.

В ночь на среду полицейские при силовой поддержке Росгвардии задержали подозреваемого в частном секторе микрорайона Каштак, где он прятался. Им оказался ранее судимый 56-летний читинец. Во время обыска у него нашли самодельное огнестрельное оружие.

Сотрудники краевого Следственного комитета предъявили ему обвинения по статьям 105 УК РФ (убийство), 30 УК РФ и 105 УК РФ (покушение на убийство двух человек). Во время допроса он признался в убийстве. На видео, снятом оперативниками, мужчина утверждал, что начал стрелять в людей из-за громкой музыки, которую они слушали в машине.

В ближайшее время следователи предъявят подозреваемому обвинение и направят в суд ходатайство об избрании в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.