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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Джип-туры открылись в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Джип едет по бездорожью
Фото: © RonaldPlett / Pixabay License

Джип-туры для туристов открыли в Забайкалье в июне. Участники могут компанией отправиться в путешествия на авто по труднодоступным местам и сделать красивые фото, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы краевого министерства экономического развития.

Джип-туры разделены на три программы: «Лайт», «Медиум» и «Хард». Во время поездки на «Лайт-тур» туристы смогут увидеть природу Забайкалья с вершины Сухотино. Посетить местность Дворцы. Это живописная узкая долина, окруженная лесом и скалами. А в конец посетить озеро Ундугун.

Туры «Медиум» и «Танк трофи» проходят по более сложным маршрутам и попасть на них можно по предварительной записи.

Приехать к месту сбора может не только участник, но и его друзья и родственники. Они останутся на таборе, чтобы готовить пищу для участников, знакомиться с другими гостями, фотографироваться.

Сбор туристов проходит централизовано, на площади Ленина в Визит-центре Забайкальского края. Продолжительность туров 80 — 270 километров, по времени — от 12 до 18 часов.

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Забайкалье #Туризм
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