НАВЕРХ
Актуальная тема
Коронакризис
Актуальная тема
Коронакризис
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Авиа #Гео #ЧП

Роспотребнадзор Забайкалья ввел обязательную вакцинацию в регионе

Источник:
Sibnet.ru
363 1
Медик набирает вакцину в шприц
Фото: © KitzD66 / Pixabay License

Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа подписала постановление о начале обязательной вакцинации сотрудников в ряде сфер деятельности. Общий процент вакцинированных должен составить не менее 60%.

По данным краевого Роспотребнадзора, прирост больных коронавирусом в июне увеличился в четыре раза по сравнению с маем. Болеют люди всех возрастов — и молодые, и старые. Больше всего заболевших фиксируется среди работающего населения. В связи с этим в регионе вводится обязательная вакцинация.

Поставить прививку против коронавируса должны работники сфер: образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, торговли, общественного питания, услуг, спорта и досуга. Вакцинироваться должны также чиновники, руководители организаций и предприятий.

Процент вакцинированных должен составить не менее 60%. Первый компонент вакцины нужно поставить до 27 июля, второй — до 27 августа.

Обязательную вакцинацию ввели и в других регионах Сибири. Первым стал Кузбасс, за ним последовала Хакасия, республика Алтай, Бурятия.

Тема: Коронакризис
Специальный чиновник по борьбе с коронавирусом появился в России
Максимальную смертность от COVID за неделю отметили в России
ВОЗ допустила новый локдаун после появления штамма «дельта плюс»
Состояние певицы МакSим резко ухудшилось
смотреть все
Забайкалье #Здоровье #Новости COVID19
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Детсады «заминировали» в Абакане
Мошенник из Бурятии обманул красноярцев на 2,5 млн рублей
Обязательную вакцинацию ввели в Хакасии
«Минное поле» на проспекте Дзержинского удивило водителей
Самое популярное
Трансформируй свое ТВ: почему стоит перейти в Wink
Шансы выигрыша увеличиваются на Конкурсе футбольных прогнозов
World of Tanks получила масштабное обновление
Российский корабль в Черном море обстрелял британский эсминец
Обсуждение (1)
ЧЕ-2020
Ближайшие матчи
28 июня 19:00
(МСК)
Хорватия
Испания
28 июня 22:00
(МСК)
Франция
Швейцария
Весь календарь
Последние матчи
27 июня 22:00
(МСК)
Бельгия 1
Португалия 0
27 июня 19:00
(МСК)
Нидерланды 0
Чехия 2
Весь календарь
конкурс прогнозов
Тройка лидеров:
  • ACTPAJI — 123 балла
  • volshebstvoikot — 123 балла
  • ld_andrey — 120 баллов
сделать прогноз
О самом главном
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Как работает красная нить на запястье: история и сакральный смысл
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
На языке кошек: как понять питомца
Все статьи
Мультимедиа
Стадионы и города: где пройдет Евро-2020 по футболу
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
Виды облаков и их значение. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Топ комментариев

Иркут 69

У россиян к нему уже давно нет никаких вопросов. Кроме одного - "когда?"

misha5958317

Да им наплевать с высокой колокольни! Им нужно свой убогий рейтинг поднять перед выборами. Семьи с детьми.........

Uynachalnica

Расширят то, расширят, а кто ее потянуть сможет после июня? Тут еще с новой волной и штаммами, как бы...

Uynachalnica

ЦитатаОдной из лучших консервативных стратегий она назвала депозиты. - пусть это расскажет вкладчикам...
Sibnet.Ru