Роспотребнадзор Забайкалья ввел обязательную вакцинацию в регионе

Главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа подписала постановление о начале обязательной вакцинации сотрудников в ряде сфер деятельности. Общий процент вакцинированных должен составить не менее 60%.

По данным краевого Роспотребнадзора, прирост больных коронавирусом в июне увеличился в четыре раза по сравнению с маем. Болеют люди всех возрастов — и молодые, и старые. Больше всего заболевших фиксируется среди работающего населения. В связи с этим в регионе вводится обязательная вакцинация.

Поставить прививку против коронавируса должны работники сфер: образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, транспорта, торговли, общественного питания, услуг, спорта и досуга. Вакцинироваться должны также чиновники, руководители организаций и предприятий.

Процент вакцинированных должен составить не менее 60%. Первый компонент вакцины нужно поставить до 27 июля, второй — до 27 августа.

Обязательную вакцинацию ввели и в других регионах Сибири. Первым стал Кузбасс, за ним последовала Хакасия, республика Алтай, Бурятия.