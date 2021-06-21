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Выживший парашютист представил версию крушения самолета в Кузбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/dmitriy_stepanov

Оба двигателя самолета L-410, который 19 июня потерпел крушение на курорте Танай в Кемеровской области, отказали один за другим, считает выживший парашютист Дмитрий Степанов.

Степанов в посте в Instagram подробно рассказал, как произошла катастрофа. По его словам, утро 19 июня было отличным, после инструктажа парашютисты загрузились в самолет.

«Летим медленно, набирая высоту. Высота 100 (метров), смотрю на пилота, и он явно держит ситуацию под контролем, паники нет. Разворот в сторону аэродрома, сильный правый крен, страх, выходим из него, и снова отпускает на пару секунд. Высота 50 (метров), еще один правый крен, отказ второго двигателя (как я понял), очень быстрое приближение к земле, прощание, удар, кувырки», — написал Степанов.

Самолет L-410 совершал тренировочный полет на аэродроме Танай. В ходе полета командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, было принято решение о возврате воздушного суда на аэродром вылета. При развороте самолет упал на землю. На борту находились 19 человек, четверо погибли.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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