Самолет жестко сел в Кузбассе, есть погибшие

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что самолет Л-410 аварийно сел на Кузбассе, два пилота погибли, пассажиры пострадали. Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил Sibnet.ru, что информация о происшествии уточняется.

«Самолет Л-410 совершил жесткую посадку у села Журавлево (Кемеровская область). Пострадали 18 человек, два пилота погибли», —сказал «Интерфаксу» информированный источник. Самолет выполнял тренировочный полет с парашютистами.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пока нет точной информации об инциденте.

Let L 410 «Turbolet» — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

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