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Самолет жестко сел в Кузбассе, есть погибшие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aleksandr Medvedev / GFDL

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что самолет Л-410 аварийно сел на Кузбассе, два пилота погибли, пассажиры пострадали. Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил Sibnet.ru, что информация о происшествии уточняется.

«Самолет Л-410 совершил жесткую посадку у села Журавлево (Кемеровская область). Пострадали 18 человек, два пилота погибли», —сказал «Интерфаксу» информированный источник. Самолет выполнял тренировочный полет с парашютистами. 

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пока нет точной информации об инциденте. 

Let L 410 «Turbolet» — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.

Медики рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета

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Иркут 69

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Uynachalnica

А ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!

Grossmeister38rus

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Uynachalnica

Как там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...
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