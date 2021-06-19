Самолет жестко сел в Кузбассе, есть погибшие

СМИ со ссылкой на источник сообщили, что самолет Л-410 аварийно сел на Кузбассе, два пилота погибли, пассажиры пострадали. Представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщил Sibnet.ru, что информация о происшествии уточняется.
«Самолет Л-410 совершил жесткую посадку у села Журавлево (Кемеровская область). Пострадали 18 человек, два пилота погибли», —сказал «Интерфаксу» информированный источник. Самолет выполнял тренировочный полет с парашютистами.
В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре пока нет точной информации об инциденте.
Let L 410 «Turbolet» — многоцелевой двухмоторный самолет для внутренних воздушных линий. Разработан конструкторским бюро чехословацкого завода Let Kunovice. Предназначен для эксплуатации на неподготовленных грунтовых, травяных, снежных площадках, а также на аэродромах с короткими ВПП.
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Иркут 69Ничего нового. Одни и те же марионетки, независимо от фамилий...
UynachalnicaА ему какое дело до ер? Он же открещивается от нее всеми силами!
Grossmeister38rusЭто хорошо. Значит на ужин лапша
UynachalnicaКак там его собачкам в новоогарево поживается? Гуляет ли он с ними? А что с его конем? А ноутбук у него...