Медики рассказали о состоянии пострадавших при крушении самолета

Четыре человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще 11 с более легкими травмами, всех пострадавших при крушении самолета в Кузбассе обследуют и назначат лечение, сообщил Sibnet.ru представитель Кузбасского центра медицины катастроф.

«Четверо погибли, четыре находятся в тяжелом состоянии, 11 человек госпитализированы с легкой степенью тяжести. Все пострадавшие доставлены вертолетом в Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров (Ленинск-Кузнецкий), они будут обследованы. Точно установят все их травмы, назначат лечение», — сообщил собеседник.

Предварительно установлено, что 19 июня около 10.00 по местному времени (06.00 мск) самолет L-410 осуществлял тренировочный полет на аэродроме Танай Кемеровской области.

Командир воздушного судна доложил об отказе одного из двигателей, он решил вернутся на аэродром вылета. При развороте самолет, задев крону деревьев крылом, упал на землю.