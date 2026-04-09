«Вот это драма»: почему стоит смотреть ромком с Паттинсоном и Зендеей

Роберт Паттинсон и Зендея в фильме «Вот это драма!»
Фото: © A24
«Вот это драма!» (18+) с Зендеей и Робертом Паттинсоном выходит в российский прокат в четверг, 9 апреля. Фильм начинается как романтическая свадебная комедия, но затем ломает жанровые шаблоны.

Чарли и Эмма влюблены, счастливы и готовятся к свадьбе. Во время ужина с друзьями и алкоголем они играют в «Расскажи о худшем поступке в жизни». Признание Эммы шокирует всех, и жених задается вопросом: а знает ли он женщину, с которой собирается связать свою жизнь.

Режиссером и автором сценария фильма выступил Кристоффер Боргли — автор черной комедии «Герой наших снов». Одним из продюсеров картины стал Ари Астер, снявший культовые хорроры «Реинкарнация» и «Солнцестояние».

В главных ролях Роберт Паттинсон, Зендея, Алана Хаим, Мамуду Ати.

«Впервые за много-много лет я играл англичанина, и, думаю, я был несколько чересчур суров в отношении того, что я считаю типичным для некоторых англичан. Оглядываясь назад, я признаю, что был не слишком добр к персонажу, который на самом деле неплохой человек», — делился мыслями Паттинсон.

Оценки и критика

На агрегаторе Rotten Tomatoes ленту рекомендуют к просмотру 92% критиков. Рейтинг IMDb — 7.5, «Кинопоиска» — 7.1.

Критики называют фильм «смелым, умным и мастерски сделанным». Режиссер Кристоффер Боргли мастерски обманывает ожидания, превращая романтическую комедию в напряженную психологическую драму.

Особого одобрения удостоились исполнители главных ролей. Зендею хвалят за «утонченную уязвимость», а Паттинсона — за то, что он «идеально невротичный». Обозреватели сходятся во мнении, что химия между актерами — главная удача фильма.

Есть мнение, что фильму не хватает мощного заключительного аккорда. Однако исполнители главных ролей считают по-другому. Паттинсон говорил, что с удовольствием пересмотрит финал еще раз, что случается с ним нечасто.

«Я действительно довольна. Вышло гораздо лучше, чем финал, что смогла бы придумать я сама», — признавалась Зендея.

