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Медики в Бурятии выявили рост заболеваемости COVID-19 среди молодежи

Источник:
Sibnet.ru
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Пациент на ИВЛ
Фото: © пресс-служба правительства республики Хакасия

Двукратный рост числа заболевших коронавирусной инфекцией среди пациентов до 30 лет произошел в Бурятии за семь дней. Многие из инфицированных переносят заболевание в тяжелой форме, сообщила главный нефролог Бурятии Вера Бадмаева, работающая в «ковидном» госпитале, на своей странице в Instagram.

По данным республиканского Роспотребнадзора, рост заболеваемости COVID-19 в Бурятии начался после 10 мая. Тогда темп прироста составил 33%. За последние семь дней заболеваемость выросла на 46%.

По результатам эпидемиологического анализа заболеваемости COVID-19 за прошедшую неделю наибольший рост — почти в два раза, зарегистрирован в среди пациентов от 18 до 29 лет.

«Третья волна — это вам не шутки! Болеют молодые! Болеют мои неверующие невакцинированные друзья! В тяжелой форме! На кислороде, со значимым поражением легких, с одышкой, с высокой температурой», — написала главный нефролог Бурятии.

Главный санитарный врач республики Сергей Ханхареев добавил, что статистика говорит о халатном отношении молодых людей к собственной безопасности. Это, по его словам, касается не только ношения масок в общественных местах, но участие в закрытых вечеринках, посещение клубов, баров и отказ от вакцинации.

Тема: Коронакризис
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Бурятия #Здоровье #Новости COVID19
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