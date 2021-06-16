Взорвавшаяся заправка в Новосибирске была застрахована

Заправка «Еврогаз», где произошел взрыв в Новосибирске, застрахована «Ингострахом», компания принимает заявления от пострадавших граждан для возмещения вреда, сообщает компания.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 35 человек. Задержаны директор и инженер АГЗС.

«Ингосстрах» примет участие в расследовании причин и обстоятельств инцидента. Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие или их родственники могут обратиться в офис «Ингосстраха» на Красный проспекте, 11/2.

По словам президента Национального союза страховщиков ответственности Игоря Юргенса, за причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Так, за ожоги положена компенсация в размере от 60 до 800 тысяч рублей в зависимости от степени и площади ожога.

Срок на производство выплаты будет зависеть в том числе и от продолжительности расследования причин аварии, так как обязательным документом является акт расследования аварии, который страховщик получает не от потерпевшего, а от комиссии по расследованию ее причин.