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Взорвавшаяся заправка в Новосибирске была застрахована

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Заправка «Еврогаз», где произошел взрыв в Новосибирске, застрахована «Ингострахом», компания принимает заявления от пострадавших граждан для возмещения вреда, сообщает компания.

Вечером в понедельник на газовой заправке на Гусинобродском шоссе в Новосибирске произошел пожар с серией взрывов. Пострадали 35 человек. Задержаны директор и инженер АГЗС.

«Ингосстрах» примет участие в расследовании причин и обстоятельств инцидента. Для подачи заявления о выплате страхового возмещения пострадавшие или их родственники могут обратиться в офис «Ингосстраха» на Красный проспекте, 11/2.

По словам президента Национального союза страховщиков ответственности Игоря Юргенса, за причинение вреда здоровью объем возмещения определяется по таблице, утвержденной Постановлением Правительства РФ №1164. Так, за ожоги положена компенсация в размере от 60 до 800 тысяч рублей в зависимости от степени и площади ожога.

Срок на производство выплаты будет зависеть в том числе и от продолжительности расследования причин аварии, так как обязательным документом является акт расследования аварии, который страховщик получает не от потерпевшего, а от комиссии по расследованию ее причин.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Глаза прямо открыла, я то думал по олигархам всё и все бьют! Особенно санкции!

saxat

а чему рушится? всё давно в руинах...

Egargrish

Надо ещё костыли запретить, а то бабки костылями все тротуары раздолбили.

muroroa

Колхоз дело добровольное, хочешь вступай не хочешь заставим.
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